Россия нанесла удары возле границы Украины с Польшей.

РФ ударила по АЗС и поезду близ украинско-польской границы. Работа пункта пропуска "Ягодин" была остановлена. В Киеве заявили, что "террор Путина стучится в двери ЕС и НАТО", и призвали усилить санкции против Москвы.

В ночь в воскресенье, 13 сентября, войска РФ нанесли удар по автозаправочной станции возле пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе. Об этом сообщил телеканал "Суспильне" со ссылкой на представителя Волынской таможни Валентину Черныш, передает dw.com

По ее словам, из-за падения обломков загорелись помещения АЗС и несколько припаркованных рядом грузовиков. Во время воздушной тревоги все операции на границе были остановлены, а люди находились в укрытии.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко пишет, что попаданий по самому пункту пропуска "Ягодин" не было. При этом Демченко заявил, что РФ атаковала несколько объектов рядом с границей, в том числе АЗС и железнодорожную инфраструктуру. "Для тех, кто пересекает границу, следует учитывать, что враг может бить и по пунктам пропуска, в том числе и со странами ЕС", - предупредил Демченко в эфире 24 канала.

Укрзализныця: РФ ударила по поезду в двух километрах от Польши

По сообщению компании "Укрзализныця", РФ также нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей.

"Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал", - говорится в заявлении.

Андрей Сибига: "Террор Путина стучится в двери ЕС и НАТО"

Российские атаки в районе украинско-польской границы подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Варварские удары России возле украинско-польской границы в Ягодине - это не просто продолжение атак на границы нашего государства. Это путинский террор, который "стучится" прямо в двери ЕС и НАТО", - написал он на платформе Х.

Сибига призвал европейских лидеров обрушить "всю мощь санкций на агрессивный режим Путина", в том числе ввести полное торговое эмбарго, полный запрет на въезд россиян и всеобъемлющие санкции против российского военно-промышленного комплекса.

"Заставьте Москву ощутить последствия ее террора. Нужны не полумеры, а бескомпромиссные, решительные шаги. Путин должен понять: его варварство встретит решительный отпор, который сделает цену войны для него неприемлемо высокой", - подчеркнул глава украинского МИД.