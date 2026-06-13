Эксперты назвали вспышку Эболы в Конго «генеральной репетицией» новой пандемии.

Вспышка вируса Эбола в Конго является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times.

«Эта вспышка возникла на стыке новой глобальной системы здравоохранения», — заявил директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики. Он отметил, что, хотя врачи и ученые знают, как реагировать на подобные ЧС, институты и общественная поддержка, на которые они полагаются, стали более шаткими, чем за последние несколько лет.

«Мы находимся в гораздо худшем положении из-за враждебного отношения к общественному и глобальному здравоохранению, которое возникло после COVD-19. Если когда-либо и было время для достижения успеха в области глобального здравоохранения, то это время настало», — добавил он.

В то же время, как пишет FT, при президенте США Дональде Трампе и его министре здравоохранения Роберте Кеннеди-младшем, который скептически относится к вакцинам, принципы глобального здравоохранения «подвергаются давлению, если не откровенным нападкам». Штаты, которые на протяжении многих лет были ведущей финансовой и интеллектуальной силой, способствовавшей прогрессу в области здравоохранения, отступили на второй план. В этом году США вышли из ВОЗ с неоплаченным долгом в размере $260 млн. В то же время многие европейские страны сокращают объем помощи.

В материале отмечается, что распространяющийся в Конго вирус Эбола является вирусом Бундибуджио, обнаруженный лишь в двух предыдущих вспышках Эболы. Существующие методы диагностики, лекарства и вакцины не действуют против данного типа вируса, что затрудняет его выявление и сдерживание.

Бундибуджио — это один из видов эболавирусов, впервые идентифицированный после вспышки в районе Бундибуджио в Уганде в 2007 году. Тогда были выявлены 131 случай заболевания и 42 случая смерти (показатель смертности составил 32%). Относится к вирусам, которые способны вызывать крупные вспышки.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, который в прошлом месяце посетил провинцию Итури в Конго назвал происходящее «катастрофическим столкновением болезней и конфликтов».

Помимо Конго, в настоящий момент вирус смог проникнуть в соседнюю Уганду. Также один человек, заразившийся Эболой побывал в ОАЭ, перед тем, как у него было диагностировано заболевание, а американский миссионер, который также заразился вирусом, был доставлен на лечение в Германию.

По последним данным, от вируса Эбола умерло 138 человек. Однако реально число может быть больше, пишет FT. Еще у 695 человек подтвердился диагноз «лихорадка Эбола», смертность от которой даже в слабой форме «Бундибуджо» составляет от 30 до 50 процентов.

О вспышке лихорадки Эбола власти ДР Конго официально объявили 15 мая. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), угрозы для остального мира пока нет, вероятность распространения болезни за пределы ДРК остается низкой. Тем не менее организация объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки заболевания.