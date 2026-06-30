Верховный суд отклонил указ Трампа об отмене гражданства США по праву рождения
Верховный суд США отклонил попытку президента Дональда Трампа лишить детей, рожденных на территории страны, автоматического гражданства.
Решение было принято большинством шесть против трех: пять судей признали указ противоречащим Конституции, еще один — консервативный судья Бретт Кавано — счел его незаконным с точки зрения федерального законодательства, не затрагивая конституционный вопрос, передает washingtonpost.com
Указ, который Трамп подписал в первый день второго срока, 20 января 2025 года, предписывал государственным органам не выдавать документы о гражданстве детям, рожденным у родителей без легального статуса, а также у тех, кто находится в стране временно — по студенческой, рабочей или туристической визе. Верховный суд же подтвердил многолетнюю практику: 14-я поправка к Конституции автоматически дает гражданство практически любому ребенку, рожденному на территории США, за редкими исключениями — например, для детей дипломатов. Этот принцип закреплен решением суда 1898 года по делу Вонг Ким Арка, рожденного в Сан-Франциско у родителей-китайцев.
Указ вызвал волну судебных разбирательств: его блокировали федеральные судьи в нескольких штатах, и в результате дело дошло до Верховного суда. В июне 2025 года высшая инстанция уже выносила решение по этому делу — тогда суд постановил, что федеральные судьи не вправе ограничивать президентские указы на общенациональном уровне, что временно открывало Трампу путь к исполнению указа. После этого решения правозащитная организация ACLU подала коллективный иск от лица семей, которых затронул указ, и добилась предварительного судебного запрета, обжалованного администрацией Белого дома в Верховном суде.
Представитель президента в суде Джон Сауэр настаивал на том, что массовое предоставление гражданства создает магнит для нелегальной миграции и «родильного туризма»
«Мы в новом мире, где 8 млрд человек находятся в одном перелете от того, чтобы родить ребенка — гражданина США» - заявил Сауэр.
Юридически его позиция строилась на формулировке самой поправки: гражданство получают лица, рожденные на территории США и подпадающие под юрисдикцию США. По словам Сауэра, ребенок не может считаться подпадающим под юрисдикцию страны, если его родители не имеют постоянного статуса в США, — то есть не демонстрируют политическую лояльность Штатам. Юрист ACLU Сесилия Уанг возразила, что это понятие традиционно относится только к детям дипломатов и узкому кругу исключений, а толкование администрации противоречит и тексту поправки, и прецеденту по делу Вонг Ким Арка, и десятилетиям правоприменительной практики.
По данным записки, поданной в суд группой профессоров права, указ Трампа лишал бы гражданства порядка 250 тыс. детей в год, а к 2045 году — около 5 млн человек, часть из которых могла бы остаться без какого-либо гражданства вовсе. США — одна из примерно 35 стран, где действует принцип гражданства по праву рождения. Большинство государств мира предоставляют гражданство только по происхождению от родителей-граждан.