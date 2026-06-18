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18 Июня 2026, 21:18
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Вэнс: США сняли морскую блокаду Ирана

Первые танкеры с нефтью прошли через Ормузский пролив в ночь на 18 июня, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вэнс: США сняли морскую блокаду Ирана.
Вэнс: США сняли морскую блокаду Ирана.

Это произошло спустя несколько часов после того, как США подписали мирное соглашение с Ираном, передает meduza.io

«За ночь через Ормузский пролив прошло около 12,5 миллиона баррелей нефти», — сказал Вэнс. По его словам, это самый высокий показатель с начала войны США с Ираном.

В то же время цены на нефть упали до довоенного уровня. Цены на фьючерсы на нефть эталонной марки Brent упали ниже 78 долларов за баррель, что стало самым низким показателем с начала войны 28 февраля, пишет Reuters.

Центральное командование США в то же время объявило, что сняло блокаду с портов Ирана.

Ормузский пролив критически важен для мировой торговли. До войны через него проходила одна пятая мировых поставок нефти. На фоне боевых действий цены на нефть марки Brent поднимались до 120 долларов за баррель.

Источник
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