26 Мая 2026, 10:35
Иран призвал готовиться к нефти по 200 долларов после ударов США

Соответствующее заявление сделал во вторник, 26 мая, официальный представитель центрального оперативного штаба "Хатам аль-Анбия" вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари.

"Пока американцы продолжают свои военные авантюры в нашем регионе, никакого соглашения достигнуто не будет. Правительство США неоднократно показывало, что понимает только язык силы. Готовьтесь к нефти по 200 долларов за баррель", - написал он в социальной сети Х.

Несколькими часами ранее представитель Центрального командования американских вооружённых сил Тим Хокинс заявил, что США атаковали объекты в Иране в районе Ормузского пролива.

Он уточнил, что удары были "оборонительными" и наносились по "ракетным пусковым установкам и иранским катерам, пытавшимся установить мины". По его словам, удары были нанесены по району Бендер-Аббаса на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива.

При этом, по данным американских СМИ, о каких-либо изменениях в режиме временного прекращения огня между США и Ираном, вступившего в силу 8 апреля, не сообщалось.

