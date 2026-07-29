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rbc.ua logorbc
29 Июля 2026, 16:00
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Венгрия снова блокирует вступление Украины в ЕС

Венгрия заблокировала переговоры по двум кластерам по вступлению Украины в Европейский союз. Об этом сообщает Financial Times.

Венгрия снова блокирует вступление Украины в ЕС.
Венгрия снова блокирует вступление Украины в ЕС.

По словам источников, Будапешт отложил открытие второго и третьего переговорных кластеров, касающихся интеграции в единый рынок, а также экономической и социальной политики, пишет rbc.ua со ссылкой на ft.com

Более того, команда венгерского лидера Петера Мадьяра требует не ускорять процедуры вступления Украины в Евросоюз.

По убеждению Financial Times, последние действия Будапешта свидетельствуют о нежелании венгерских властей окончательно отказаться от предыдущей политики в отношении Украины.

Один из дипломатов ЕС назвал задержку "временной преградой", которую, вероятно, удастся устранить. В то же время, европейские чиновники считают, что для сохранения поддержки Венгрии теперь, скорее всего, понадобится прямое политическое вмешательство.

Венгерский премьер-министр изначально выступал против ускорения вступления Украины в ЕС. Кроме того, давно анонсированный саммит с президентом Украины Владимир Зеленский до сих пор не состоялся.

Представитель правительства Венгрии заявил, что Будапешт выступает против любой "ускоренной процедуры" для Украины, считая, что Киев не должен получать более благоприятные условия, чем страны Западных Балкан, годами выполняющие требования для вступления в ЕС.

Источник
rbc.ua logorbc
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