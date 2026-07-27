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eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Июля 2026, 11:03
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Венеция собрала более 5 млн евро за счет платного проезда в город для туристов

Власти Венеции собрали в этом сезоне более 5 млн евро за счет сбора, взимаемого с туристов, останавливающихся в городе менее чем на один день.

Венеция собрала более 5 млн евро за счет платного проезда в город для туристов.
Венеция собрала более 5 млн евро за счет платного проезда в город для туристов.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Плата в размере от 5 до 10 евро взимается в течение 60 выбранных дней пикового сезона с апреля по июль. В остальное время года посетители могут въезжать в город бесплатно.

В этом сезоне плату уплатили более 650 тысяч посетителей.

Мэр Венеции Симоне Вентурини предложил в следующем году повысить плату за въезд до 30–50 евро в дни, когда ожидается особенно большое количество туристов.

Однако мэр не имеет полномочий повышать сбор. Хотя сбор был введен муниципальным постановлением, его верхний предел установлен национальным законодательством. Поэтому Вентурини должен проконсультироваться с правительством в Риме.

Сбор призван помочь лучше регулировать массовый туризм в городе с его многочисленными уникальными достопримечательностями.

На сегодняшний день в историческом центре Венеции, как и прежде, проживает почти 50 тысяч человек, что меньше количества гостиничных мест в городе. Гости отелей, которые остаются в городе на длительный срок, освобождаются от дневного сбора, но должны платить налог за ночлег.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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