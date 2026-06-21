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Infotag.md logoInfotag
21 Июня 2026, 19:30
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Министр финансов о налогообложении церкви: Часть доходов можно рассмотреть

Отвечая на вопрос, почему власти не рассматривают введение налогов для церквей, Гаврилицэ сообщил, что готов изучить такую инициативу в рамках общественных консультаций и проанализировать международный опыт.

Министр финансов о налогообложении церкви: Часть доходов можно рассмотреть.
Министр финансов о налогообложении церкви: Часть доходов можно рассмотреть.

Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ, передает infotag.md

«Не знаю в деталях церковную бухгалтерию, но допускаю, что существует часть доходов, которую можно рассмотреть. Мы изучим практики других стран и оценим возможные подходы», - сказал министр.

По его словам, религиозные организации уже участвуют в налоговой системе через уплату НДС, акцизов и имущественных налогов при совершении соответствующих операций.

Источник
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