Металлургический завод в Рыбнице возобновил работу после простоя.

5 июля на предприятии запустили сталеплавильный цех.

По информации портала Zona de Securitate, сейчас завод плавит металл, чтобы погасить долги перед молдавскими компаниями. В запасе у предприятия есть около 15–20 тонн сырья. С 13 июля ММЗ должен начать закупки металла внутри страны и в Румынии.

Запуск сталеплавильного цеха стал возможен при участии Молдавской ГРЭС. При этом, по данным Zona de Securitate, электроэнергия для работы печи будет поступать через украинскую энергосистему: частично была восстановлена подстанция Подольская, через которую завод сможет получать необходимый объем электроэнергии.

Напомним, с начала июня в Приднестровском регионе отключали уличное освещение в вечернее и ночное время. Официальных комментариев от так называемых властей из Тирасполя не было.

ММЗ — одно из ключевых предприятий экономики Приднестровского региона. Ранее власти и эксперты отмечали, что завод обеспечивает значительную часть экспорта региона и поступлений в местный бюджет.

Проблемы с электроснабжением ММЗ возникали еще в ноябре 2024 года. Тогда бывший министр энергетики Виктор Парликов говорил, что после российских атак по энергетической инфраструктуре Украины завод фактически остался без достаточного объема электроэнергии и мог работать только на минимальных мощностях. После атаки России на энергетическую инфраструктуру Одесской области в ночь на 12 декабря 2025 года, в результате которой были повреждены 20 подстанций, нефункциональной оказалась линия МГРЭС — Подольская — Рыбница, необходимая для электроснабжения и работы завода.