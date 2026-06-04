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4 Июня 2026, 22:00
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В Великобритании 21 сотрудника королевской охраны отстранили за сон в карауле

21 сотрудника из подразделения лондонской полиции, отвечающего за охрану членов королевской семьи, отстранили от службы. Сотрудников обвиняют в том, что они спали на посту или отлучались во время дежурств.

В Великобритании 21 сотрудника королевской охраны отстранили за сон в карауле.
В Великобритании 21 сотрудника королевской охраны отстранили за сон в карауле.

Об этом пишут BBC и CNN со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

О скандале стало известно в середине мая. Тогда таблоид The Sun написал, что в отношении примерно 30 полицейских, занимающихся охраной короля, королевской семьи и их резиденций начато расследование по обвинению в ненадлежащем выполнении обязанностей.

В полиции подтвердили, что 23 сотрудникам были сделаны предупреждения. 21 из них отстранили от службы, еще двоих на время расследования перестали назначать на охрану королевской семьи и резиденций. В пресс-службе Букингемского дворца отказались комментировать информацию.

Источник
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