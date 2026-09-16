16 Сентября 2026, 15:11
3 239
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Украине приняли закон против «мошеннических» кол-центров.
В Украине приняли закон против «мошеннических» кол-центров
Верховная рада приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за мошенничество через кол-центры и кражу персональных данных украинцев.
Речь идет о законопроекте №10190. За его принятие в целом проголосовали 313 народных депутатов, пишет rbc.ua
Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новыми статьями. Они устанавливают ответственность за противоправный сбор, хранение и использование:
- персональных данных человека;
- информации, содержащей банковскую тайну;
- реквизитов платежных инструментов и карт.
Цель — завладение чужим имуществом. Ранее доказать подобные преступления правоохранителям было гораздо сложнее.
Закон вводит формальный состав преступления. Это означает, что для привлечения к ответственности достаточно самого факта противоправного действия, а не доказанного конечного результата.