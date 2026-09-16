В Украине приняли закон против «мошеннических» кол-центров.

Верховная рада приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за мошенничество через кол-центры и кражу персональных данных украинцев.

Речь идет о законопроекте №10190. За его принятие в целом проголосовали 313 народных депутатов, пишет rbc.ua

Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новыми статьями. Они устанавливают ответственность за противоправный сбор, хранение и использование:

персональных данных человека;

информации, содержащей банковскую тайну;

реквизитов платежных инструментов и карт.

Цель — завладение чужим имуществом. Ранее доказать подобные преступления правоохранителям было гораздо сложнее.

Закон вводит формальный состав преступления. Это означает, что для привлечения к ответственности достаточно самого факта противоправного действия, а не доказанного конечного результата.