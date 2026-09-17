Главный штаб обороны был институционализирован законом.

Депутаты во втором чтении поддержали законопроект, направленный на совершенствование нормативно-правовой базы в области обороны с целью институционализации Главного штаба обороны.

Изменения призваны привести национальное законодательство в соответствие с международными стандартами в сфере военного планирования, командования и управления, передает moldpres.md

Нормативный акт оптимизирует цепочку командования и управления посредством институционализации Главного штаба обороны как отдельной центральной структуры, чтобы четко разграничить оперативное военное руководство и административно-логистические функции, которые остаются в ведении Министерства обороны. Это позволит устранить риск принятия параллельных решений двумя учреждениями, особенно в кризисных ситуациях.

Другие изменения непосредственно касаются военнослужащих. Военнослужащие, получившие право на пенсию, смогут заключать контракты сроком до 5 лет вместо общего двухлетнего срока, предусмотренного Трудовым кодексом, что позволит удерживать опытный персонал, не ограничивая возможности трудоустройства молодых офицеров - выпускников Военной академии. Военнослужащие, уволенные со службы по достижении предельного возраста, получающие пенсию и проживающие в служебном жилье одни, не могут быть выселены из него.

Военнослужащие-контрактники, уволенные со службы по достижении предельного возраста и имеющие право на пенсию, освобождаются от уплаты остаточной стоимости военного имущества. Освобождение не применяется повторно к тем, кто после приобретения этого права заключил новый контракт о прохождении военной службы.

Кроме того, срок применения дисциплинарных взысканий к военнослужащим увеличится с 6 до 12 месяцев с момента совершения проступка, что соответствует практике, применяемой на госслужбе.

Законопроект предусматривает изменение состава Государственной призывной комиссии путем исключения руководителя Центра гражданской службы и включения представителей Министерства внутренних дел - для улучшения логистической поддержки и территориального контроля, а также представителей Министерства образования и исследований - для выявления молодежи, годной к военной службе, и ее гражданского воспитания.

Другие изменения касаются единообразия терминологии, а также обновления состава некоторых учреждений, чтобы они соответствовали реальной структуре органов государственной власти и отражали актуальные функции Главного штаба обороны.

Законопроект разработало Министерство обороны для гармонизации законодательства в области обороны в связи со вступлением в силу нового закона о национальной системе обороны (25 августа 2025 года) и еще двух смежных законов: Закона об управлении кризисными ситуациями (1 сентября 2025 года) и Закона о национальной безопасности (4 октября 2025 года).

Новые законодательные положения вступят в силу через три месяца после публикации в «Официальном мониторе».