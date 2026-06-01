В Турции вынесли приговор по делу о гибели семьи из Гамбурга, которая отравилась химикатами в отеле.

Суд в Стамбуле приговорил к длительным срокам четырех фигурантов дела о гибели семьи из Гамбурга, которая отравилась инсектицидами во время отдыха в Турции.

Владелец отеля получил 13 лет и 4 месяца тюрьмы, владелец фирмы по борьбе с вредителями и его сын — по 18 лет, сотрудник этой фирмы — 12 лет и 2 месяца. Двух сотрудников стойки регистрации отеля оправдали, передает bild.de

Трагедия произошла в ноябре 2025 года. Отец, мать и двое маленьких детей попали в больницу с тошнотой и рвотой, а затем умерли. Сначала власти предполагали пищевое отравление, но экспертиза показала, что причиной стала обработка гостиницы инсектицидом.

Суд квалифицировал произошедшее как «сознательное причинение смерти по неосторожности». Адвокат семьи добивался наказания за умышленное убийство, защита обвиняемых просила оправдания.

Брат погибшего отца сказал Deutsche Presse-Agentur, что считает 18 лет «справедливым наказанием». Приговор пока не окончательный, осужденные могут его обжаловать.