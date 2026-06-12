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rupor.md logorupor
12 Июня 2026, 22:47
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В Трире подпишут соглашение о вступлении Молдовы в Академию европейского права

Молдова официально присоединяется к Академии европейского права (ERA), расположенной в немецком городе Трир. Соответствующее соглашение в ходе своего рабочего визита в Германию подпишет министр юстиции Владислав Кожухарь.

В Трире подпишут соглашение о вступлении Молдовы в Академию европейского права.
В Трире подпишут соглашение о вступлении Молдовы в Академию европейского права.

По информации пресс-службы Министерства юстиции, этот шаг откроет новые возможности для молдавских специалистов в сфере юстиции. Главная цель партнерства — облегчить доступ к передовым программам обучения, сфокусированным на законодательстве Европейского союза, внедрении европейских стандартов и приведении национальной правовой базы в соответствие с общеевропейскими нормами (acquis communautaire), передает rupor.md

Благодаря новому соглашению, масштабную профессиональную поддержку получат:

  • судьи и прокуроры;

  • адвокаты и юристы;

  • государственные служащие;

  • другие профильные специалисты.

Для них будут организованы специализированные семинары, курсы повышения квалификации и программы обмена опытом. Все эти мероприятия направлены на развитие навыков, критически необходимых для успешной интеграции Молдовы в правовое поле ЕС.

В рамках зарубежной поездки глава Минюста Молдовы также проведет ряд важных встреч с руководством ERA и представителями Генерального директората Европейской комиссии по вопросам юстиции и потребителей (DG JUST). Стороны обсудят текущие совместные проекты и новые векторы сотрудничества, способные ускорить европейский путь республики.

Источник
rupor.md logorupor
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