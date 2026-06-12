В Трире подпишут соглашение о вступлении Молдовы в Академию европейского права.

По информации пресс-службы Министерства юстиции, этот шаг откроет новые возможности для молдавских специалистов в сфере юстиции. Главная цель партнерства — облегчить доступ к передовым программам обучения, сфокусированным на законодательстве Европейского союза, внедрении европейских стандартов и приведении национальной правовой базы в соответствие с общеевропейскими нормами (acquis communautaire), передает rupor.md

Благодаря новому соглашению, масштабную профессиональную поддержку получат:

судьи и прокуроры;

адвокаты и юристы;

государственные служащие;

другие профильные специалисты.

Для них будут организованы специализированные семинары, курсы повышения квалификации и программы обмена опытом. Все эти мероприятия направлены на развитие навыков, критически необходимых для успешной интеграции Молдовы в правовое поле ЕС.

В рамках зарубежной поездки глава Минюста Молдовы также проведет ряд важных встреч с руководством ERA и представителями Генерального директората Европейской комиссии по вопросам юстиции и потребителей (DG JUST). Стороны обсудят текущие совместные проекты и новые векторы сотрудничества, способные ускорить европейский путь республики.