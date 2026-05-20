Молдаване, легально работавшие в Словакии, смогут получать пенсии и другие соцпособия.

По данным властей, соглашение предусматривает выплату пенсий по старости, пенсий по инвалидности, компенсаций за несчастные случаи на производстве или профессиональные заболевания, а также пенсий по случаю потери кормильца, пишет ipn.md

Документ основан на европейских принципах координации систем социального обеспечения, включая равное обращение, суммирование страховых периодов и экспорт социальных пособий. Таким образом, каждое государство будет рассчитывать и выплачивать часть пенсии, соответствующую периоду работы, выполненной на его территории.

Власти заявляют, что соглашение обеспечит более надёжную социальную защиту молдавским трудовым мигрантам и облегчит им доступ к социальным правам, приобретенным за границей, в том числе после возвращения в Республику Молдова.

В настоящее время Республика Молдова подписала 23 международных соглашения в области социального обеспечения, из которых 18 уже применяются.