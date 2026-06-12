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12 Июня 2026, 16:35
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В Техасе произошла массовая стрельба, есть пострадавшие

На западе Техаса произошла массовая стрельба, как минимум один человек погиб и 10 получили ранения.

В Техасе произошла массовая стрельба, есть пострадавшие.
В Техасе произошла массовая стрельба, есть пострадавшие.

Стрельба случилась утром 12 июня в городе Мидленд. Как сообщила полиция, выстрелы прозвучали в здании в квартале 4600 на Уэст-Уолл-стрит, передает cnn.com

«На данный момент известно об 11 жертвах. По крайней мере, одна жертва погибла на месте происшествия. <...> Установлено, что стрелок погиб», — заявила мэр города Лори Блонг.

Власти не сообщили никакой информации о подозреваемом или возможном мотиве расстрела.

В больнице Мидленд Мемориал CNN сообщили, что к ним поступили 9 пострадавших в результате стрельбы. Состояние пяти из них врачи оценили как стабильное, еще четверых поместили в операционную.

Само медучреждение закрывали из-за стрельбы. Представители больницы призвали местных жителей не посещать больницу, если речь не идет о неотложной помощи.

Источник
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