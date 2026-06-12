theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
adevarul.ro logoadevarul
12 Июня 2026, 09:43
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Румынские семьи бегут из Белфаста после волны антимигрантского насилия

В Северной Ирландии продолжаются массовые беспорядки, жертвами которых стали в том числе граждане Румынии.

Румынские семьи бегут из Белфаста после волны антимигрантского насилия.
Румынские семьи бегут из Белфаста после волны антимигрантского насилия.

По данным румынского МИД, за помощью к дипломатам обратились 20 граждан Румынии, включая семерых детей, после нападений на жилые кварталы в Белфасте. Дома как минимум трёх румынских семей были разгромлены и повреждены во время антимигрантских акций протеста, сопровождавшихся поджогами и столкновениями с полицией, сообщает adevarul.ro

Пострадавшие рассказали, что опасаются за свою безопасность и намерены как можно скорее вернуться на родину. По сообщениям местных СМИ, некоторые семьи были вынуждены покинуть свои дома после того, как в здания бросали кирпичи и пиротехнику. Очевидцы утверждают, что нападения были направлены преимущественно против домов, где проживают представители национальных меньшинств.

Румынские дипломаты находятся в контакте с пострадавшими и местными властями. Все граждане, обратившиеся за помощью, были временно размещены в безопасных местах и в настоящее время находятся вне опасности. Генеральный консул Румынии в Эдинбурге прибыл в Белфаст для встреч с пострадавшими семьями и представителями местных властей.

По данным местных властей, столкновения начались после инцидента, в ходе которого мигрант тяжело ранил местного жителя. После этого в нескольких районах Белфаста вспыхнули массовые беспорядки, быстро переросшие в нападения на мигрантов и представителей этнических меньшинств.

Группы людей в масках громили жилые дома, автомобили и коммерческие объекты. Для восстановления порядка были задействованы крупные силы полиции и пожарных служб.

Полиция Северной Ирландии сообщила о задержании второго подозреваемого. 42-летнему мужчине предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, попытке уничтожения имущества и нападении на сотрудника правоохранительных органов. Ранее аналогичные обвинения были предъявлены ещё одному мужчине в возрасте 39 лет.

Источник
adevarul.ro logoadevarul
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте