17 Мая 2026, 20:45
10 312
Мэр Негурен подвергся нападению со стороны односельчанина с ломом

Мэр Ион Попа, как сообщается, подвергся нападению со стороны односельчанина в субботу, после давнего конфликта между ними.

Скандал, как утверждается, возник из-за спора по поводу дома, после того как односельчанин и мэр стали совладельцами здания, сообщает stiri.md со ссылкой на pulsmedia.md

В телефонном разговоре Ион Попа подтвердил инцидент и заявил, что это личный вопрос, не связанный с его политической деятельностью.

Согласно информации, опубликованной в прессе, между ними, как сообщается, существует судебный спор, и в прошлом между ними уже были ссоры. Однако на этот раз конфликт перерос в акт агрессии.

Источники, цитируемые Puls Media, утверждают, что нападавший несколько раз толкнул мэра, после чего пригрозил убить его. По имеющимся данным, у него был металлический лом, с которым он напал на мэра.

На место происшествия прибыла полиция для документирования инцидента.

Мэра направили в Центр судебной медицины для определения тяжести полученных в результате инцидента травм.

По словам некоторых жителей Негурен, мужчина, который напал на мэра, совершал подобные преступления не в первый раз и ранее уже был замешан в инцидентах с агрессивным поведением.

