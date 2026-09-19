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media.az logomedia
19 Сентября 2026, 11:00
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В столице Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв

Рано утром 19 сентября в Эр-Рияде раздались звуки взрывов, а жители города получили через мобильные приложения уведомления о воздушной угрозе.

В столице Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв.
В столице Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв.

Мощный взрыв прогремел в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, пишет media.az

Об этом передают местные СМИ.

Согласно информации, незадолго до этого в столичном регионе сработали системы оповещения. Сведений о последствиях взрыва и возможных жертвах пока нет.

По предварительным данным, причиной могла послужить ракета, выпущенная йеменскими хуситами.

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Источник
media.az logomedia
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