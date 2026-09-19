В столице Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв

Рано утром 19 сентября в Эр-Рияде раздались звуки взрывов, а жители города получили через мобильные приложения уведомления о воздушной угрозе.

В столице Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв.