Трамп отказался от ударов по хуситам, о которых просила Саудовская Аравия.

Президент США Дональд Трамп отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает Axios.

По данным издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу 10 сентября и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения в Красном море, передает bild.de

За два дня хуситы захватили порт Моха и остров в Баб-эль-Мандебском проливе. Одновременно атаки проиранских группировок из Ирака вынудили Саудовскую Аравию остановить нефтепровод East-West, по которому нефть шла к Красному морю в обход Ормузского пролива.

Американские чиновники заявили Axios, что у США пока нет планов прямой военной операции против хуситов. На этом фоне нефть марки Brent поднялась примерно до 110 долларов за баррель.

Одной из причин осторожности Вашингтона источники Axios называют занятость американских сил у Ормузского пролива и напряженную ситуацию с запасами ракет-перехватчиков. Кроме того, война на Ближнем Востоке остается непопулярной среди американских избирателей, а до выборов в Конгресс остается меньше двух месяцев.



