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Point.md logoPoint
16 Сентября 2026, 10:52
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Крупнейший экспортер нефти в мире сократил поставки в Европу

Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу после повреждения беспилотниками ключевого нефтепровода East-West, ведущего к Красному морю в обход Ормузского пролива.

Крупнейший экспортер нефти в мире сократил поставки в Европу.
Крупнейший экспортер нефти в мире сократил поставки в Европу.

Как выяснил Reuters, Саудовская Аравия уведомила европейских клиентов об отмене некоторых партий сырой нефти с погрузкой в сентябре, а погрузка нефти в расположенном на Красном море порту Янбу была приостановлена.

Ситуация вынудила Польшу и других крупных покупателей срочно искать альтернативных поставщиков, а стоимость партий нефти превысила $120 за баррель.

Сокращение потока саудовской нефти через Красное море вынудит королевство попытаться нарастить поставки по Ормузскому проливу с помощью так называемых теневых поставок, как уже делают ОАЭ и Ирак, утверждают собеседники агентства.

Саудовская Аравия — крупнейший в мире экспортер сырой нефти. В 2023 году страна экспортировала около 7 млн баррелей сырой нефти в сутки, что составляло 34% экспорта сырой нефти стран ОПЕК. При этом по объемам добычи Саудовская Аравия занимала третье место в мире; в 2025 году ее добыча составляла около 9,6 млн баррелей в сутки.

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