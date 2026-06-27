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unian.net logounian
27 Июня 2026, 11:00
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Ученые предупреждают о новых магнитных бурях

К Земле повернулась сложная активная область Солнца, которая и может стать источником магнитных бурь.

Ученые предупреждают о новых магнитных бурях.
Ученые предупреждают о новых магнитных бурях.

Сегодня, 27 июня, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба, передает unian.net

По данным специалистов, скорость солнечного ветра все еще повышена из-за воздействия корональной дыры. Из-за этого сегодня ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

В ближайшие дни, 28 и 29 июня, возможны дальнейшие периоды активности, но с тенденцией к снижению.

В настоящее время не известно ни одного коронального выброса массы, направленного к Земле, однако ученые предупреждают - скоро могут начаться новые магнитные бури.

"Солнечная активность, вероятно, возрастет, поскольку большая и сложная активная область полностью повернулась и стала видна на солнечном диске", - пояснили в ведомстве.

Источник
unian.net logounian
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