Ученые предупреждают о новых магнитных бурях.

К Земле повернулась сложная активная область Солнца, которая и может стать источником магнитных бурь.

Сегодня, 27 июня, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба, передает unian.net

По данным специалистов, скорость солнечного ветра все еще повышена из-за воздействия корональной дыры. Из-за этого сегодня ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

В ближайшие дни, 28 и 29 июня, возможны дальнейшие периоды активности, но с тенденцией к снижению.

В настоящее время не известно ни одного коронального выброса массы, направленного к Земле, однако ученые предупреждают - скоро могут начаться новые магнитные бури.

"Солнечная активность, вероятно, возрастет, поскольку большая и сложная активная область полностью повернулась и стала видна на солнечном диске", - пояснили в ведомстве.