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29 Июля 2026, 14:20
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В США служба ICE резко увеличила число арестов мигрантов в американских аэропортах

Сотрудники Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) стали массово задерживать иностранных граждан с истекшими визами прямо в аэропортах. В числе задержанных — супруги граждан США.

ICE резко увеличила число арестов мигрантов в американских аэропортах.
ICE резко увеличила число арестов мигрантов в американских аэропортах.

Как отмечает ознакомившаяся с соответствующими документами и поговорившая с юристами The New York Times (NYT), новая тактика открывает для ICE широкие возможности для депортаций.

По данным NYT, сотрудники ICE не в форме выискивают и задерживают иностранцев с истекшими визами в очередях на регистрацию на рейсы и у выходов, через которые проходят пассажиры по прибытии рейсов. Задержания за последние недели проходили как минимум в 15 американских аэропортах. Как отмечает NYT, в некоторых случаях они проходили тихо и незаметно, в других — со скандалами, которые успевали снять на телефоны другие пассажиры. Информацию, которая становится основанием для задержания тех или иных иностранцев, представляет ICE управление по безопасности на транспорте, которое, в свою очередь, получает ее от авиакомпаний.

Как отмечает NYT, ежегодно сотни тысяч иммигрантов и приезжих в США нарушают сроки пребывания в стране, в том числе в ожидании продления визы и грин-карты или получения разрешения на работу. До прихода администрации Дональда Трампа их не депортировали, если они не совершали преступлений. Нынешняя администрация намерена довести число иммиграционных арестов до 2 тыс. в день.

Источник
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