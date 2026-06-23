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rbc.ua logorbc
23 Июня 2026, 11:10
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В США начались массовые увольнения сотрудников нацразведки

Президент США Дональд Трамп назначил недавно Билла Пулте новым исполняющим главой нацразведки США. Он в свою очередь, с первого дня на должности начал масштабное сокращения сотрудников ведомства.

В США начались массовые увольнения сотрудников нацразведки.
В США начались массовые увольнения сотрудников нацразведки.

"Увольнения в рамках "глубинного государства" начались", - сказал источник, имея ввиду теневые группы влияния на политические и экономические процессы в федеральном правительстве США, пишет rbc.ua со ссылкой на cnn.com

Как выяснило CNN, на прошлой неделе Пулте явился на свою новую работу на день раньше, застав врасплох уходящего директора Тулси Габбарт и запросив список всех сотрудников управления.

Причем список должен был быть с рейтингами сотрудников. Два источника говорят, что такой запрос может быть связан с распоряжением Пулте о проведении массовых увольнений.

Ожидается, что сокращения сильно ударят по Национальному контртеррористическому центру (NCTC) и Национальному центру контрразведки и безопасности.

Согласно публикации CNN, первые увольнения начались уже в понедельник. Они стартовали после того, как демократы из комитетов по разведке Сената и Палаты представителей направили Пулте письмо, в котором предупредили его о рисках масштабного сокращения штата.

Сенатор Марк Уорнер и член палаты представителей Джим Хаймс написали в письме, что обеспокоены информацией о возможном сокращении.

Они пояснили, что после сокращений в 2025 году и вероятной новой волной увольнения - такие решения могут поставить под угрозу миссию организации, которая была создана после 11 сентября 2001 года для предотвращения террористических атак в будущем.

"Учитывая ваш недостаток опыта работы в разведывательном сообществе, трудно представить, что за столь короткий срок вы уже сформировали полностью информированное мнение о том, как сократить ODNI, не подвергая риску национальную безопасность... вам следует воздержаться от этого", - добавили они.

Источник
rbc.ua logorbc
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