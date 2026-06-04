В США допустили индивидуальные исключения для стран в отношении закупок нефти из РФ

Об этом он сказал в четверг, 4 июня, во время выступления перед Комитетом по финансам Палаты представителей, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на bloomberg.com

Бессент заявил, что Россия "получила очень незначительный прирост доходов благодаря этим исключениям".

"Я склоняюсь к мнению, что если и будут предоставлены дальнейшие исключения, то они будут касаться конкретных стран, а не носить общий характер. Их нефть всегда шла в Китай, а теперь она может идти к нашим союзникам", – сказал министр финансов США.

Комментарии Бессента прозвучали во время обмена мнениями с республиканцем Брайаном Фицпатриком, который попросил главу Минфина объяснить логику, с которой его ведомство выдает последовательные исключения, чтобы освободить российскую нефть, транспортируемую по морю, от санкций США на фоне войны в Украине.

Фитцпатрик отметил, что многие на Капитолийском холме работают над тем, чтобы "четко дать понять, что незаконная агрессия России не будет нормализована и не получит вознаграждения".