В США допустили индивидуальные исключения для стран в отношении закупок нефти из РФ
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что будущие исключения, которые позволят странам закупать нефть в России, могут предоставляться индивидуально для каждой страны, а не в общем порядке.
Об этом он сказал в четверг, 4 июня, во время выступления перед Комитетом по финансам Палаты представителей, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на bloomberg.com
Бессент заявил, что Россия "получила очень незначительный прирост доходов благодаря этим исключениям".
"Я склоняюсь к мнению, что если и будут предоставлены дальнейшие исключения, то они будут касаться конкретных стран, а не носить общий характер. Их нефть всегда шла в Китай, а теперь она может идти к нашим союзникам", – сказал министр финансов США.
Комментарии Бессента прозвучали во время обмена мнениями с республиканцем Брайаном Фицпатриком, который попросил главу Минфина объяснить логику, с которой его ведомство выдает последовательные исключения, чтобы освободить российскую нефть, транспортируемую по морю, от санкций США на фоне войны в Украине.
Фитцпатрик отметил, что многие на Капитолийском холме работают над тем, чтобы "четко дать понять, что незаконная агрессия России не будет нормализована и не получит вознаграждения".