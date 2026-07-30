В Сети наглядно показали, как выглядит овертуризм в Италии.

Италия этим летом вновь оказалась под давлением рекордного количества туристов.

Популярные города, озера и морские курорты переполнены отдыхающими, а в социальных сетях всё чаще появляются видео с толпами на улицах, многочасовыми очередями и переполненными транспортными узлами. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на многочисленные вирусные ролики, опубликованные путешественниками, сообщает unian.net

Как отмечает издание, с началом летних отпусков поток туристов только увеличивается. В ближайшие недели в Италию ожидают прибытия ещё тысяч отдыхающих, которые могут столкнуться с масштабными очередями и перегруженной туристической инфраструктурой.

Одним из самых перегруженных направлений остается Рим. В TikTok пользователи публикуют кадры, на которых люди буквально движутся по улицам плотной толпой. Один из авторов видео подытожил ситуацию словами: "Сегодняшний Рим – не для слабаков".

По словам автора публикации, особенно много людей собирается у знаменитого фонтана Треви. Именно там туристы пытаются сфотографировать достопримечательность, поднимая телефоны над головами других посетителей. Власти уже ограничили одновременное пребывание у фонтана до 400 человек, а для туристов ввели платный вход в размере 2 евро, тогда как местные жители могут посещать его бесплатно.

Не менее сложная ситуация наблюдается и на озере Комо. Как сообщает издание, видео из TikTok демонстрируют длинные очереди к паромам, где сотни пассажиров одновременно ожидают посадки. Автор одного из роликов отметил: "Они не шутили, когда говорили, насколько переполнена Италия в июле". Другие туристы подтверждают, что из-за огромных очередей были вынуждены отказаться от паромов в пользу автобусов.

Похожая картина, говорится в публикации, наблюдается и в национальном парке Чинкве-Терре. Путешественники, рассчитывавшие увидеть спокойные пляжи и живописные городки, вместо этого столкнулись с переполненными железнодорожными платформами и длинными очередями.

"Думала, что сбежала от толп… но оказалось, что у всех была та же идея", – написала одна из пользовательниц соцсетей.

Из-за чрезмерного туристического потока власти Италии уже ввели ряд ограничений. По информации Daily Mail, примерно на двадцати пляжах страны действуют ограничения на количество посетителей. Для отдыха на популярных пляжах, в частности Ла-Пелоза, Кала-Голоритце и Туэрредда на Сардинии, необходимо бронировать места заранее. На некоторые из них обычные бронирования уже полностью раскуплены до сентября.

Автор материала напоминает, что проблема чрезмерного туризма для Италии не нова. В последние годы протесты против овертуризма проходили не только в Венеции, но и в других популярных туристических центрах Южной Европы, в частности в Барселоне и на Майорке. Местные жители жалуются, что миллионы туристов перегружают транспорт, общественные пространства и способствуют росту стоимости жилья.



