В Ryanair отреагировали на очереди в аэропортах: Никого ждать не будем.

Пассажиров, планирующих поездку, призвали прибывать в аэропорт заранее и быть готовыми к возможным очередям.

Авиакомпания Ryanair не будет ждать пассажиров, попавших в длинные очереди системы входа/выхода (EES), рейсы будут вылетать без тех, кто не успеет вовремя добраться до выхода на посадку. Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири, пишет The Daily Mail, пишет unian.net

"Мы никого ждать не будем, наш приоритет - те пассажиры, которые находятся у выхода на посадку, когда начинается посадка. Если вас не будет у выхода на посадку, когда мы закончим посадку, самолет вылетит без вас", - сказал он.

Также О'Лири прокомментировал, имеют ли пассажиры какие-либо права и защиту в таких ситуациях:

"У вас их нет, что досадно, но мы не задерживаем наши рейсы из-за людей, застрявших в очередях на паспортном контроле".

Вместо этого он призвал пассажиров, планирующих поездку, прибывать в аэропорт заранее и быть готовыми к возникновению очереди.

"Им нужно прибыть в аэропорт раньше, но они должны находиться у выхода на посадку, иначе они не улетят", - сказал он.

В издании подчеркнули, что руководитель одной из туристических компаний определил аэропорты, которые "особенно плохи" с точки зрения очередей EES. По его словам, это аэропорты в таких городах, как Лиссабон, Мадрид и Афины.

В то же время О'Лири добавил, что есть около 15 аэропортов, где возникают реальные проблемы.

"Два-три часа ожидания на пограничном контроле, на мой взгляд, - это недопустимо", - отметил он.