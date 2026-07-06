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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Июля 2026, 17:26
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В Ryanair назвали аэропорты, которые больше всего страдают от задержек из-за новой системы въезда в ЕС

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair назвала европейские аэропорты, где пассажиры сталкиваются с длительными задержками из-за новой цифровой системы въезда/выезда в ЕС.

В Ryanair назвали аэропорты, которые больше всего страдают от задержек из-за новой системы въезда ЕС.
В Ryanair назвали аэропорты, которые больше всего страдают от задержек из-за новой системы въезда ЕС.

Бюджетный авиаперевозчик назвал аэропорты Тенерифе-Юг, Пальма, Аликанте и Малага в Испании; Милан-Бергамо в Италии; Краков в Польше; а также Париж-Бове во Франции как те, которые особенно страдают от системы въезда/выезда (EES), передает eurointegration.com.ua

Ryanair заявила, что эти аэропорты "не готовы" к обслуживанию больших пассажиропотоков в пик летнего сезона из-за "недостаточного количества персонала, терминалов и готовности систем".

Отраслевые ассоциации, в том числе "Авиакомпании для Европы" (Airlines for Europe) и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором выразили серьезную обеспокоенность из-за длинных очередей на границе и задержек для тех, кто путешествует в ЕС и из него.

Согласно правилам, граждане стран, не входящих в ЕС, сдают отпечатки пальцев и фотографируются вместо традиционного проштамповывания паспортов. Однако запуск системы, за который отвечают национальные правительства, сопровождался техническими проблемами, что привело к резкому увеличению времени ожидания для иностранных гостей.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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