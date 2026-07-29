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adevarul.ro logoadevarul
29 Июля 2026, 09:50
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В Румынии начнут производить военные дроны, включая FPV-камикадзе

Румыния запустит производство военных беспилотников в Клуж-Напоке. Проект реализуют румынская компания Oves Enterprise и один из крупнейших украинских производителей дронов Edrone.

В Румынии начнут производить военные дроны, включая FPV-камикадзе.
В Румынии начнут производить военные дроны, включая FPV-камикадзе.

Первые аппараты, произведенные в стране, представят уже этой осенью — они пройдут этап испытаний и демонстрационных полетов, сообщает adevarul.ro

Как сообщили представители Oves Enterprise, предприятие будет выпускать беспилотники как для нужд Румынии и других европейских стран, так и для удовлетворения текущего спроса Украины.

На первом этапе завод будет производить три типа военных дронов: FPV-беспилотники (First Person View), дроны-перехватчики и разведывательные беспилотники. FPV-дроны уже широко применяются в войне в Украине, в том числе для высокоточных ударов по принципу «камикадзе», благодаря своей эффективности и относительно низкой стоимости.

Первоначальная производственная мощность составит около 1 тыс. беспилотников в месяц. В дальнейшем ее планируют увеличить до 10–15 тыс. аппаратов ежемесячно — в зависимости от объема заказов и программ перевооружения.

Ключевой частью проекта станет интеграция платформы искусственного интеллекта Nemesis AI, разработанной OVES Enterprise. Система позволит автоматически обнаруживать и классифицировать цели, сопровождать их, выполнять наведение и анализировать обстановку в режиме реального времени, сокращая время реакции и повышая точность автономных систем.

Производственный цикл будет включать весь процесс — от сборки и интеграции компонентов до установки программного обеспечения, настройки, тестирования и подготовки беспилотников к эксплуатации.

Первые произведенные в Румынии дроны будут представлены осенью этого года. В дальнейшем ассортимент предприятия может быть расширен до 27 моделей беспилотников в зависимости от спроса и развития оборонных программ Румынии и других европейских государств.

Генеральный директор Oves Enterprise Михай Филип заявил, что Европе необходимы собственные производственные мощности в сфере обороны, а Румыния должна стать не только рынком сбыта, но и полноценным промышленным игроком.

По данным компаний, необходимая инфраструктура уже готова, поэтому запуск производства не потребует значительных первоначальных инвестиций. На старте на предприятии будут работать около 30 сотрудников, которые пройдут обучение по технологиям и производственным процессам, переданным украинской стороной.

В Oves Enterprise считают, что локализация производства укрепит европейскую оборонную промышленность, сократит зависимость от поставщиков из-за пределов ЕС и позволит Румынии занять стратегическое место в разработке и выпуске автономных военных систем.

Источник
adevarul.ro logoadevarul
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