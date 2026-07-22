В Росиии после атаки дронов вспыхнули пожары в двух центрах Wildberries.

Логистические центры атакованы в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Информацию об этом подтвердили власти двух регионов, а также основатель маркетплейса Татьяна Ким.

В результате удара по складскому комплексу в Краснодаре пострадали три человека, сообщили в оперштабе региона. Еще два человека ранены в Невинномысске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, пишет dw.com

Напомним, что 18 июля Украина атаковала два склада Wildberries в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. В результате, по актуальным данным, погибли восемь человек и пострадали около 50. Президент Украины назвал удары по объектам российского маркетплейса ответом на атаки РФ по гражданской инфраструктуре страны.