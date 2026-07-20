Дроны атаковали нефтебазу и склады Wildberries в Подмосковье.

Власти Москвы и области сообщили о массированной атаке беспилотников. Сообщается об ударах по складам WB в Коледино, промпарку "Гривно" в Мотовилово, нефтебазе в Подольске и парку "Южные врата" в Домодедово.

Вооруженные силы Украины атаковали Подмосковье сотнями дронов. "С 20:30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников, - сообщил в Telegram-канале утром в понедельник, 20 июля, мэр Москвы Сергей Собянин. - Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве". Подробностей о вероятных целях атаки, нанесенном ущербе и о пострадавших Собянин не привел, пишет dw.com

Ударам подверглись логистический центр Wildberries в Коледино, промышленный парк "Гривно" в Мотовилово под Подольском, нефтебаза в микрорайоне Подольска Львовский и индустриальный парк "Южные врата" в Домодедово.