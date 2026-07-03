В Польше одобрили запрет на мобильные телефоны в детских садах и начальной школе.

Сейм Польши принял закон, запрещающий использование мобильных телефонов в дошкольных учреждениях и начальных школах. За принятие поправки к закону вместе с изменениями проголосовали 420 депутатов, 6 – против, 4 – воздержались.

Нормы предусматривают введение запрета на пользование мобильными телефонами и другими устройствами, позволяющими осуществлять связь, записывать звук или изображение, начиная с нового учебного года, 1 сентября 2026 года. Теперь эти изменения должен рассмотреть Сенат, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на polsatnews.pl

Запрет будет распространяться на учащихся в течение всего пребывания на территории школы, то есть не только во время учебных занятий, но и, в частности, во время перерывов.

Пользоваться телефонами также будет запрещено во время учебных занятий, организуемых за пределами территории школы.

Из-под действия запрета исключены интернаты. Он также не касается учителей и других работников школ.

Общий запрет не будет действовать во время школьных экскурсий – однако условия использования устройств во время них должны быть определены в уставе школы.

Запрет на использование устройств, кроме начальных школ, будет распространяться также на детские сады, дошкольные группы в начальных школах и другие формы дошкольного образования.

Из этого запрета будут исключения: когда учитель признает, что устройство необходимо для проведения занятий или проверки знаний; когда ученику нужно срочно связаться с родителями; когда ученик пользуется телефоном или специализированным приложением по медицинским причинам, например, для мониторинга состояния здоровья (с согласия директора школы); когда возникает непосредственная угроза здоровью или жизни.