В Подмосковье три человека погибли в результате атаки украинских дронов.

Губернатор Московской области сообщил, что над территорией региона за ночь сбили 81 украинский беспилотник.

В поселке Пионерский в Истре в результате падения дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. В пяти частных домах возник пожар, сообщает meduza.io

В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом, пострадали два человека. Два частных дома повреждены в деревне Бабкино (Истра).

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:30 12 июля в сторону московского региона летело более 350 беспилотников. Большую часть из них нейтрализовали силами ПВО на дальних подступах. 50 дронов уничтожили на подлете к Москве.



