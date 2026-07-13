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meduza.io logomeduza
13 Июля 2026, 08:11
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В Подмосковье три человека погибли в результате атаки украинских дронов

Губернатор Московской области сообщил, что над территорией региона за ночь сбили 81 украинский беспилотник.

В Подмосковье три человека погибли в результате атаки украинских дронов.
В Подмосковье три человека погибли в результате атаки украинских дронов.

В поселке Пионерский в Истре в результате падения дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. В пяти частных домах возник пожар, сообщает meduza.io

В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом, пострадали два человека. Два частных дома повреждены в деревне Бабкино (Истра). 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:30 12 июля в сторону московского региона летело более 350 беспилотников. Большую часть из них нейтрализовали силами ПВО на дальних подступах. 50 дронов уничтожили на подлете к Москве. 

В Подмосковье три человека погибли в результате атаки украинских дронов


Источник
meduza.io logomeduza
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