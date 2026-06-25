Беларусь назвала «вопиющей» попытку втянуть ее в войну в Украине.

Об этом в четверг заявил министр обороны Виктор Хренин, предупредив о растущем внешнем давлении на страну.

При этом Хренин не уточнил, кто, по его мнению, стоит за этими действиями. Хотя, как замечает агентство Reuters, Хренин, вероятно, подразумевал страны Запады, передает bbc.com

«Ведутся попытки затянуть и даже расширить конфликт, развязанный Западом в Украине. Сегодня мы остро ощущаем явную попытку втянуть Беларусь в эту войну», — заявил Хренин в комментарии, опубликованном его министерством обороны Беларуси.

Накануне газета Wall Street Journal писала, что Кремль наращивает давление на Беларусь, рассчитывая вновь задействовать территорию страны для военных действий в Украине или для проведения подрывных мероприятий в отношении стран НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время ежедневного конференц-колла с журналистами сегодня заявил, что эта информация не соответствует действительности.