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bbc.com logobbc
25 Июня 2026, 19:00
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Беларусь назвала «вопиющей» попытку втянуть ее в войну в Украине

Об этом в четверг заявил министр обороны Виктор Хренин, предупредив о растущем внешнем давлении на страну.

Беларусь назвала «вопиющей» попытку втянуть ее в войну в Украине.
Беларусь назвала «вопиющей» попытку втянуть ее в войну в Украине.

При этом Хренин не уточнил, кто, по его мнению, стоит за этими действиями. Хотя, как замечает агентство Reuters, Хренин, вероятно, подразумевал страны Запады, передает bbc.com

«Ведутся попытки затянуть и даже расширить конфликт, развязанный Западом в Украине. Сегодня мы остро ощущаем явную попытку втянуть Беларусь в эту войну», — заявил Хренин в комментарии, опубликованном его министерством обороны Беларуси.

Накануне газета Wall Street Journal писала, что Кремль наращивает давление на Беларусь, рассчитывая вновь задействовать территорию страны для военных действий в Украине или для проведения подрывных мероприятий в отношении стран НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время ежедневного конференц-колла с журналистами сегодня заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Источник
bbc.com logobbc
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