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dw.com logodw
12 Июня 2026, 07:20
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В первом матче мундиаля-2026 Мексика победила ЮАР

После церемонии открытия на стадионе "Ацтека" в Мехико одни из хозяев чемпионата мира - мексиканцы - одолели сборную ЮАР со счетом 2:0. Арбитр матча показал три красных карточки - впервые в истории мировых первенств.

В первом матче мундиаля-2026 Мексика победила ЮАР.
В первом матче мундиаля-2026 Мексика победила ЮАР.

Сборная Мексики победила со счетом 2:0 команду Южно-Африканской Республики (ЮАР) в первом матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоялся на стадионе "Ацтека" в Мехико вечером в четверг, 11 июня. Первый гол турнира на 9-й минуте встречи забил форвард Хулиан Киньонес, второй - 35-летний ветеран мексиканской сборной Рауль Хименес в середине второго тайма, пишет dw.com

Во время матча бразильский арбитр Уилтон Сампайо показал футболистам сразу три прямые красных карточки. Такое произошло впервые на матчах-открытиях в истории чемпионатов мира. Первым был удален с поля игрок ЮАР Яя Ситоле на 49-й минуте. При счете 2:0 красную карточку увидел его партнер по сборной Тхемба Зване. Был удален с поля и игрок сборной Мексики - Сесар Монтес, уже в добавленное время матча. 

Число матчей ЧМ впервые превысит 100

Чемпионат мира-2026 пройдет с участием рекордного количества команд - 48, что на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах с 1998 года. Причем страны Европы на этом мундиале составляют лишь треть от общего числа сборных.

Команды распределены на 12 групп. В отличие от предыдущих одиннадцати мировых первенств, когда в плей-офф выходили 16 сборных, на этот раз их будет вдвое больше: 24 занявшие в своих группах первое и второе места, а также 8 лучших из 12 третьих мест.

Всего на турнире запланировано 104 матча, он продлится более пяти недель. На предыдущем первенстве в Катаре, как и на шести чемпионатах до этого число матчей было на 40 меньше. Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля на стадионе MetLife в американском штате Нью-Джерси.

Источник
dw.com logodw
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