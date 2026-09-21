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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Сентября 2026, 10:44
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В партии Мерца исключают возможность его отставки, несмотря на провал на земельных выборах

В блоке ХДС/ХСС опровергают спекуляции вокруг кадровых вопросов, касающихся канцлера и лидера партии Фридриха Мерца.

В партии Мерца исключают возможность его отставки, несмотря на провал на земельных выборах.
В партии Мерца исключают возможность его отставки, несмотря на провал на земельных выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель председателя фракции ХДС в Бундестаге Гюнтер Крингс, которого цитирует Die Zeit.

Крингс указал, что было бы безответственно говорить об альтернативах главе правительства, "не имея возможности доказать, что после этого мы действительно окажемся в лучшем положении".

"Серьёзно обсуждать альтернативы можно только тогда, когда кто-то сможет объяснить, почему под его руководством дела пойдут лучше. Пока я этого не вижу", – сказал Крингс.

Как известно, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания завершили подсчёт голосов на земельных выборах (ландтаг); окончательные данные свидетельствуют, что наибольшую поддержку среди избирателей получила ультраправая "Альтернатива для Германии".

Между тем ХДС получила 4,9% голосов и не преодолела пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.

Сам Фридрих Мерц назвал "катастрофой" результат своей партии на выборах в земельные парламенты в Мекленбурге-Передней Померании.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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