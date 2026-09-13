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eurointegration.com.ua logoeurointegration
13 Сентября 2026, 21:00
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В блоке Мерца опровергли спекуляции о его отставке

После провала правящего Христианско-демократического союза на выборах в немецкой Саксонии-Анхальт появились слухи о предстоящей замене канцлера Фридриха Мерца – в его блоке это опровергли.

В блоке Мерца опровергли спекуляции о его отставке.
В блоке Мерца опровергли спекуляции о его отставке.

Как пишет eurointegration.com.ua, об этом сообщает DW.

Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии и председатель консервативной партии ХСС (сестринская партия ХДС), опроверг слухи о возможной отставке канцлера.

"Независимо от того, кто бы ни пришел на смену в ближайшее время, если учесть все альтернативы, сначала он столкнулся бы с теми же проблемами – с (социал-демократической) СДПГ, которая борется с реформами", – заявил Зёдер.

59-летнего политика в последнее время неоднократно упоминали как одного из возможных преемников Фридриха Мерца.

Однако на вопрос, остается ли Мерц и в дальнейшем тем человеком, который способен возглавить правительство, стремящееся продвигать реформы, Зёдер ответил: "Да, он поддерживает реформы".

Что касается слухов о том, что ведущие представители ХДС и ХСС могут призвать канцлера уйти в отставку после земельных выборов, которые состоятся через неделю, он сказал: "Конечно, ходят разговоры о партиях и отдельных лицах".

Однако, по его словам, Союзу следует держаться вместе и не позволить "Альтернативе для Германии" расколоть его. ХСС "ни за что на свете" не отстранит канцлера от должности, заявил Зёдер.

На вопрос, просуществует ли черно-красная коалиция на федеральном уровне (ХДС/ХСС и СДПГ) в запланированные сроки до 2029 года, Зёдер ответил осторожно: "Надеюсь, что да". Он добавил, что очевидно: федеральное правительство должно "значительно активизировать свои усилия". Достигнутые на сегодняшний день результаты слишком скудны.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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