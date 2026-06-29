В Париже пассажира оштрафовали на 150 евро за перевозку телевизора в метро.

Оператор общественного транспорта Парижа RATP оштрафовал пассажира на 150 евро за перевозку телевизора в парижском метро.

На станции "Конкорд" пассажира оштрафовали за перевозку "опасного или неудобного" предмета, когда он вез домой на общественном транспорте телевизор, приобретенный в торговой сети Fnac, передает eurointegration.com.ua

Коробка имела размеры 150 см в длину, 90 см в ширину и 15 см в толщину. По мнению контролёров, с которыми он столкнулся во время поездки, она была слишком большой.

Разочарование оштрафованного пассажира разделили многие интернет-пользователи в социальных сетях – спустя год после скандала, вызванного штрафом, наложенным на пассажира, перевозившего в метро растение. Столкнувшись с волной возмущения, RATP тогда отменила своё решение и возместила ему средства, а также внесла изменения в правила на своём веб-сайте.

Тогда были указаны конкретные размеры разрешённого багажа, но они оказались слишком строгими, что делало невозможной перевозку больших чемоданов. Новые правила в большей степени основаны на здравом смысле, но оставляют пространство для толкования. В целом, "разрешается перевозить пакеты, сумки или багаж, которые вы можете нести самостоятельно, при условии, что они не мешают другим пассажирам или их передвижению".

Однако RATP отмечает, что перевозка "предметов, пакетов, сумок или багажа, которые могут представлять опасность, мешать или создавать неудобства для пассажиров из-за их характера, количества или ненадлежащей упаковки", может караться штрафом. RATP приводит несколько примеров – от газовых баллонов до разобранных велосипедов и "бытовой техники", не указывая при этом размерный порог, при превышении которого предмет считается громоздким.

В ответ на запрос представители компании ещё раз подчеркнули, что нарушение, связанное с перевозкой "опасного или неудобного предмета", действительно наказывается штрафом в размере 150 евро, и что эти правила "решают реальную проблему", учитывая, что "габаритные предметы являются настоящим источником раздражения для наших пассажиров, которые регулярно жалуются на них".

В любом случае пассажиры, получившие штрафной талон, имеют возможность обжаловать штраф в службе поддержки клиентов в течение трёх месяцев, добавила RATP, отметив, что рассматривает все обращения "тщательно, серьёзно и оперативно".

В социальных сетях многие пассажиры критикуют чрезмерно строгий подход, примененный в случае с этим пассажиром с телевизором, подчеркивая парадокс: с одной стороны, парижан поощряют отказываться от автомобилей, а с другой – не позволяют им ездить в метро с покупками. Другие также понимают, что перевозка громоздких предметов может быть неудобной в часы пик. Однако в данном случае штраф был наложен в воскресенье в 16:00.