В Ниспоренском районе подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта дороги.

Как сообщили в Национальной администрации дорог Молдовы, в ходе инспекции объекта специалисты выявили ряд несоответствий на отдельных участках дороги. Все обнаруженные дефекты подрядчик обязан устранить за свой счёт, передает realitatea.md

Контракт на выполнение работ был заключён в ноябре 2024 года, а строительные работы стартовали в 2025 году. Согласно условиям договора, объект должен был быть сдан к концу прошлого года, однако завершить проект в установленные сроки подрядчику не удалось.

В администрации дорог подчеркнули, что компания обязана выполнить весь объём предусмотренных контрактом работ и привести объект в соответствие с требованиями качества.

Ведомство также заявило, что продолжит контролировать ход реализации проекта и выполнение подрядчиком взятых на себя обязательств до полного завершения ремонта дороги.