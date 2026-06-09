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realitatea.md logorealitatea
9 Июня 2026, 17:39
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В Ниспоренском районе подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта дороги

Подрядчик, ремонтирующий дорогу между сёлами Братулены и Болдурешты Ниспоренского района, был оштрафован за несвоевременное выполнение работ.

В Ниспоренском районе подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта дороги.
В Ниспоренском районе подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта дороги.

Как сообщили в Национальной администрации дорог Молдовы, в ходе инспекции объекта специалисты выявили ряд несоответствий на отдельных участках дороги. Все обнаруженные дефекты подрядчик обязан устранить за свой счёт, передает realitatea.md

Контракт на выполнение работ был заключён в ноябре 2024 года, а строительные работы стартовали в 2025 году. Согласно условиям договора, объект должен был быть сдан к концу прошлого года, однако завершить проект в установленные сроки подрядчику не удалось.

В администрации дорог подчеркнули, что компания обязана выполнить весь объём предусмотренных контрактом работ и привести объект в соответствие с требованиями качества.

Ведомство также заявило, что продолжит контролировать ход реализации проекта и выполнение подрядчиком взятых на себя обязательств до полного завершения ремонта дороги.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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