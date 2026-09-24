В Париже арестовали лидера банды детей-карманников, грабившей туристов.

В Париже задержали и осудили лидера банды, который заставлял детей грабить туристов в метро и в популярных местах, таких как Диснейленд. Мужчину признали виновным в торговле людьми.

48-летний Роберто Хамидович, глава цыганской семьи боснийского происхождения, управлял сетью похитителей детей, преимущественно малолетних девочек. Взятых в плен подростков селили в ветхих самовольных постройках и заставляли грабить туристов. Детям было в среднем 10–12 лет, а тем, кто старше, велели врать о возрасте, чтобы избежать уголовной ответственности, которая во Франции наступает в 13 лет. Ежедневно карманники приносили Хамидовичу порядка 25 тысяч евро. Если дети проявляли неповиновение или «плохо работали», их избивали и подвергали сексуализированному насилию, пишет theguardian.com

Совершать преступления Хамидовичу помогали члены его семьи, которая вела роскошный образ жизни. Четверо мужчин и три женщины предстали перед судом по обвинению в торговле людьми, организованной краже, растлении несовершеннолетних, отмывании денег и участии в преступном сообществе в рамках международной сети карманников, охватывающей несколько европейских стран. Все обвиняемые отвергли обвинения.

Хамидовича приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч. Его жена Лейла получила шесть лет тюрьмы и штраф в 300 тысяч евро. Двое сыновей пары, племянник и две родственницы приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до семи лет и штрафу. После освобождения всех осуждённых экстрадируют и запретят въезд в Францию.