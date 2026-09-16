В Париже начался суд над обвиняемым в коррупции бывшим главой Nissan Карлосом Гоном.

В Париже начался судебный процесс по делу о коррупции, фигурантами которого проходят бывший глава Nissan Карлос Гон и мэр 7-го округа Рашида Дати.

Дело связано с выплатами в размере 1 миллиона долларов, которые Дати в качестве консультанта получила от нидерландского подразделения корпорации Renault-Nissan BV (его возглавлял Гон) в 2009–2013 годах — когда она была депутатом Европарламента и вела адвокатскую практику, передает meduza.io

Суд в ближайшее время сосредоточится на том, какие именно услуги Дати оказывала Renault-Nissan BV. Главный вопрос, как отмечает Bloomberg, заключается в том, занималась ли Дати реальной консультационной деятельностью или монетизировала свое политическое влияние.

72-летний Карлос Гон укрывается в Ливане после своего побега из Японии в 2019 году. Процесс будет проходить в его отсутствие.

Рашида Дати 16 сентября прибыла в суд для предъявления обвинений. Ее обвиняют в «пассивной коррупции лица, наделенного выборным мандатом в международной организации», «пассивной торговле влиянием» и «получении имущества, приобретенного в результате злоупотребления полномочиями и злоупотреблением доверием».

Адвокат Гона заявил, что его клиент не пытается уклониться от разбирательства. «Он уведомил суд о готовности участвовать в процессе любым законным способом, в том числе по видеосвязи из Бейрута, поскольку сейчас находится под судебным запретом на выезд с территории Ливана», — заявил юрист.

Альянс между Renault SA и Nissan был заключен в 1999 году. Гон был одним из его идеологов и в какой-то момент одновременно занимал посты генерального директора обеих компаний. В 2013–2016 годах Гон поработал и в России, где возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа». В 2018 году Гона арестовали в Токио по обвинению в финансовом мошенничестве, но освободили под залог. Вскоре он бежал из страны — в кейсе для музыкальных инструментов его переправили в бизнес-джет, который улетел в Турцию, а оттуда он отправился в Ливан.

Парламентская ассамблея Евросоюза ужесточила правила относительно выплат примерно в тот же период, который касается дела Гона и Дати. Ранее евродепутатам было позволено получать гонорары за сторонние консультации, но новые нормы прямо запретили им брать деньги в обмен на лоббирование парламентских решений.