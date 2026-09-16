Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить €60 тыс. компенсации ПСЖ.

Мбаппе должен компенсировать финансовые потери ПСЖ за обеспечительные аресты счетов, инициированные адвокатами игрока в 2025 году.

Апелляционный суд Парижа обязал нападающего Килиана Мбаппе выплатить €60 тыс. своему бывшему клубу — «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), пишет lequipe.fr

По данным изданий, это компенсация за блокировку банковских счетов ПСЖ весной 2025 года, когда форвард пытался взыскать с клуба невыплаченные бонусы и заработную плату.

После перехода в мадридский «Реал» в 2024 году Мбаппе потребовал от ПСЖ €60 млн в качестве невыплаченных бонусов и премий. Весной 2025 года его адвокаты инициировали обеспечительные аресты счетов, которые заморозили средства клуба на 45 дней.

В декабре 2025-го Парижский суд по трудовым спорам обязал ПСЖ выплатить Мбаппе €61 млн в качестве компенсации за невыплаченную заработную плату и бонусы. Теперь же апелляционная инстанция постановила, что уже сам футболист должен компенсировать клубу временную «недоступность денежных средств», которая вынудила ПСЖ прибегнуть к кредитам для «удовлетворения текущих финансовых потребностей».

При этом суд отказал парижанам в удовлетворении требований о моральном ущербе и ущербе репутации. ПСЖ настаивал, что арест счетов поставил под угрозу выплату зарплат 724 сотрудникам, расчеты с поставщиками и налоговой, а также создал риск дисциплинарных санкций ФИФА вплоть до запрета на трансферы. Суд счел эти доводы недостаточными.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год. С командой он шесть раз становился чемпионом Франции, четыре раза брал Кубок и три раза Суперкубок страны.

Он является лучшим бомбардиром сборной Франции— 66 голов. В 2018 году он стал чемпионом мира. НА ЧМ-2026 стал лучшим бомбардиром турнира.