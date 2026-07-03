В Нидерландах зафиксирован рекордный рост эвтаназии за 25 лет.

За последние 25 лет число случаев эвтаназии в Нидерландах выросло более чем в четыре раза - с 2,2 тысячи в 1999 году до 9,9 тысячи в 2024-м. Доля эвтаназии от общего числа смертей увеличилась с 1,6% до 5,78%.

Об этом говорится в докладе медицинского центра Университета Радбауд в Неймегене, передает media.az

Рост наблюдается во всех возрастных группах. Основной причиной по-прежнему остается рак, однако его доля снизилась с 90% в 1999 году до 54% в 2024-м. При этом увеличилось количество процедур среди пациентов с деменцией, тяжелыми психическими расстройствами и сочетанием нескольких заболеваний. Наибольшее количество эвтаназии зафиксировано в провинции Северная Голландия, наименьшее - в Гелдерланде, Зеландии, Оверэйсселе, Утрехте и Южной Голландии.

Исследователи связывают рост с демографическими и культурными изменениями, старением населения и увеличением продолжительности жизни людей с хроническими заболеваниями.