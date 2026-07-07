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7 Июля 2026, 09:06
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В МИД Бразилии заявили о риске ввода войск США на территорию страны

Решение США признать бразильские преступные группировки PCC («Первый столичный команда») и CV («Красная команда») террористическими организациями создает риски для граждан и допускает вероятность военных действий США в Бразилии.

В МИД Бразилии заявили о риске ввода войск США на территорию страны.
В МИД Бразилии заявили о риске ввода войск США на территорию страны.

Как сообщает CNN Brasil, такая оценка изложена в официальном письме министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры в ответ на запрос Палаты депутатов.

По мнению бразильского МИДа, решение Вашингтона «не принесет конкретных преимуществ» двустороннему сотрудничеству, так как статус транснациональных преступных групп уже позволял странам обмениваться информацией. При этом американское антитеррористическое законодательство дает Белому дому широкие полномочия. 

«Такое применение закона может происходить с высокой степенью дискреционности... с серьезными потенциальными последствиями для бразильских граждан в финансовой, миграционной и уголовной сферах. Наконец, существует возможность использования военной силы США на бразильской территории»,— подчеркивается в документе.

Решение США о признании PCC и CV иностранными террористическими организациями вступило в силу 5 июня. Ранее Государственный департамент США классифицировал эти группировки как «специально обозначенных глобальных террористов». В заявлении госсекретаря Марко Рубио утверждалось, что эти картели действуют в 12 американских штатах и отмывают деньги через криптоактивы.

Министерство финансов США уже ввело санкции против двух граждан Бразилии и трех финансовых компаний, связанных с PCC. По данным американских властей, через них было отмыто более $30 млн. Во время выполнения совместной операции Федеральная полиция Бразилии арестовала одну из подозреваемых, Стеллу Стефани Нунес, в то время как ключевой фигурант дела Виктор Шимада сейчас находится в бегах.

Источник
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