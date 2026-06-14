14 Июня 2026, 15:00
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В Бразилии организаторы забыли закрепить канат и сбросили девушку с 40-метровой высоты
Во время экстремального аттракциона в штате Сан-Паулу участницу сбросили с платформы без страховочного каната.
В бразильском штате Сан-Паулу девушка погибла во время прыжка с канатом. Как сообщает канал G1, организаторы аттракциона не закрепили на ней страховочное снаряжение.
На опубликованной записи видно, как девушку в шлеме подносят к краю платформы и сбрасывают вниз с 40-метровой высоты. При этом страховочный канат остаётся лежать на земле и не прикреплён к участнице.
Во время происшествия слышны крики людей: «Канат, канат!». Судя по видео, сотрудники аттракциона заметили ошибку уже после прыжка.