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14 Июня 2026, 15:00
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В Бразилии организаторы забыли закрепить канат и сбросили девушку с 40-метровой высоты

Во время экстремального аттракциона в штате Сан-Паулу участницу сбросили с платформы без страховочного каната.

В Бразилии организаторы забыли закрепить канат и сбросили девушку с 40-метровой высоты.
В Бразилии организаторы забыли закрепить канат и сбросили девушку с 40-метровой высоты.

В бразильском штате Сан-Паулу девушка погибла во время прыжка с канатом. Как сообщает канал G1, организаторы аттракциона не закрепили на ней страховочное снаряжение.

На опубликованной записи видно, как девушку в шлеме подносят к краю платформы и сбрасывают вниз с 40-метровой высоты. При этом страховочный канат остаётся лежать на земле и не прикреплён к участнице.

Во время происшествия слышны крики людей: «Канат, канат!». Судя по видео, сотрудники аттракциона заметили ошибку уже после прыжка.


Источник
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