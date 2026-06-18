Болгария не поддержала ряд мер 21-го пакета санкций ЕС против России.

Болгария выступила против части новых санкций ЕС против России, считая их угрозой для своей экономики, и намерена добиваться исключения патриарха Кирилла из санкционного списка.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев в кулуарах заседания Европейского совета 18 июня, передает epravda.com.ua

Болгария хочет исключить патриарха Кирилла из проекта 21-го пакета санкций ЕС против РФ, а также считает некоторые предложенные санкции, в частности энергетические, вредными для своей экономики.

"Мы уже заявили о своей позиции: мы не допустим санкций, которые наносят ущерб и представляют риск для болгарской экономики. Я могу указать здесь на риск для функционирования "Лукойла", могу указать на риск поставок запчастей для столичного метрополитена, а также на озабоченность министерства иностранных дел по поводу доставки (определенных) товаров для Болгарии и в целом для ЕС", — заявил Радев.

Он подчеркнул, что все эти вопросы должны быть рассмотрены на заседаниях Совета ЕС.

Что касается патриарха Кирилла, которого Еврокомиссия предлагает включить в санкционный список ЕС в рамках 21-го пакета санкций, болгарский премьер заявил: Болгария будет настаивать на его исключении.

"Меня не интересует патриарх Кирилл как таковой. Меня интересует Русская православная церковь, поскольку Русская православная церковь способствовала нашему освобождению от пятисотлетнего османского рабства. Меня интересует все российское общество, в котором существует эта церковь, являющаяся восточно-православной, как и наша. Мы — одна семья", — сказал Румен Радев.

"Болгария попросит исключить патриарха Кирилла из санкционного пакета", — добавил он.