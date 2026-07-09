В Конго число жертв Эболы достигло 600 человек.

В районах Конго, ранее не затронутых, зарегистрированы новые предполагаемые случаи Эболы, заявило правительство, а число погибших во время последней вспышки болезни в стране достигло 600.

Общее число подтвержденных случаев по стране увеличилось до 1 759, передает euronews.com

Согласно последнему докладу правительства Конго, два новых подозрительных случая выявлены в Кисангани, в провинции Чопо в северо-центральной части страны, которая граничит с провинцией Итури, где началась вспышка. В Кисангани до сих пор случаев не фиксировали.

Один из двух предполагаемых случаев связан с зоной здравоохранения Ниа-Ниа в Итури, тогда как второй, как говорится в отчете, «не имеет очевидной географической связи с известными очагами».

Вирус продолжает распространяться, чему способствуют перемещения населения и нестабильная обстановка в сфере безопасности, при этом некоторые центры лечения почти полностью загружены, заявила представитель ВОЗ в Конго Анн Ансья.

Кроме того, часть медработников в Итури утверждает, что им не платят с момента объявления вспышки.

«С тех пор как было объявлено о вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола, мы требуем оплатить нашу работу», — рассказал AP член комитета по эпиднадзору в столице провинции Итури Бунии Биенси Кано.

Невыплата положенных нам средств «подвергает нас и наши семьи серьезным социально-экономическим трудностям и существенно ухудшает наши условия жизни», — заявил Кано.

По словам медиков, они работают при нехватке оборудования и сталкиваются с несправедливым отношением как со стороны властей, так и со стороны команд, задействованных в ликвидации вспышки.

Правительство Конго не сразу ответило на запрос о комментарии по этой ситуации. Власти Итури, однако, заявили, что уже провели встречи с медперсоналом и занимаются решением их проблем.

«Закрытие аэропорта Бунии затрудняет саму реализацию мер реагирования, в частности некоторые аспекты движения финансовых средств. Это одна из причин, которая может объяснить задержку выплат», — сказал AP координатор реагирования Национального института общественного здравоохранения Конго Акилимали Пьер.

Медики сталкиваются и с другими проблемами, включая нападения рассерженных местных жителей и скепсис в отношении вируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), власти Конго объявили о вспышке Эболы 15 мая, спустя несколько недель после того, как болезнь передавалась без официального выявления.

За последнюю вспышку отвечает редкий вирус Бундибугио, против которого пока нет одобренной вакцины или лечения. На прошлой неделе исследователи начали давно ожидаемое клиническое испытание в надежде найти терапию от этого вируса.