theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
9 Июля 2026, 23:59
693
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Китае наводнение унесло из зоопарка животных

В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР наводнение унесло более 100 животных из зоопарка.

В Китае наводнение унесло из зоопарка животных.
В Китае наводнение унесло из зоопарка животных.

Инцидент произошел в городском округе Гуйган. Территория зоопарка оказалась почти полностью затоплена. Потоки воды унесли всех травоядных животных. При этом некоторые хищники, находившиеся в клетках, в том числе три льва, не выжили, передает thepaper.cn

Согласно предварительным оценкам, наводнение нанесло учреждению ущерб в размере 4 млн юаней (около $590 тыс.).

В восточном китайском городе Ханчжоу из-за наводнения с фермы уползли сотни ядовитых змей. Они начали нападать на людей.

В начале июля тайфун «Майсак» вызвал проливные дожди, из-за чего уровень воды во многих реках Гуанси-Чжуанского автономного района превысил опасную отметку. Также произошел прорыв дамбы на водохранилище Люлань.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте