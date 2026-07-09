В Китае наводнение унесло из зоопарка животных.

В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР наводнение унесло более 100 животных из зоопарка.

Инцидент произошел в городском округе Гуйган. Территория зоопарка оказалась почти полностью затоплена. Потоки воды унесли всех травоядных животных. При этом некоторые хищники, находившиеся в клетках, в том числе три льва, не выжили, передает thepaper.cn

Согласно предварительным оценкам, наводнение нанесло учреждению ущерб в размере 4 млн юаней (около $590 тыс.).

В восточном китайском городе Ханчжоу из-за наводнения с фермы уползли сотни ядовитых змей. Они начали нападать на людей.

В начале июля тайфун «Майсак» вызвал проливные дожди, из-за чего уровень воды во многих реках Гуанси-Чжуанского автономного района превысил опасную отметку. Также произошел прорыв дамбы на водохранилище Люлань.