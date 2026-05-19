США прекратили совместную оборонную программу с Канадой, действовавшую более 80 лет.

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби объявил, что его ведомство приостанавливает работу в совместном органе. Пентагон хочет переоценить преимущества этого формата. США больше не видят смысла в форуме, где одна из сторон игнорирует свои обязанности, заявили в ведомстве, передает rbc.ua со ссылкой на aljazeera.com

По словам американской стороны, Канада не достигла прогресса, а лишь обещает изменения. Элбридж Колби отметил это в социальных сетях:

"Сильная Канада, которая отдает приоритет жесткой силе над риторикой, выгодна всем нам. К сожалению, Канаде не удалось достичь весомого прогресса в своих оборонных обязательствах. Мы больше не можем избегать разрывов между риторикой и реальностью".

Что известно о совете обороны между двумя странами

Этот совет имеет огромную историю. Его создали еще во время Второй мировой войны и десятилетиями он был фундаментом безопасности на континенте. Однако после возвращения Дональда Трампа в 2025 году все изменилось: отношения между странами стали напряженными, говорится в материале.

Американская администрация выдвигает следующие претензии к Канаде:

отсутствие реальных инвестиций в "жесткую силу";

чрезмерная зависимость Оттавы от военной мощи США;

несоответствие публичных заявлений реальным делам в сфере безопасности.

Решение по Канаде не является случайным, отмечает агентство. Это часть большой стратегии Дональда Трампа, который часто упрекает партнеров по НАТО и других союзников. Он считает несправедливым, что США платят за безопасность других стран.