7 Июня 2026, 18:15
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В Израиле произошла стрельба: один человек погиб, есть раненые
В Израиле днем 7 июня произошла серия инцидентов со стрельбой, власти назвали произошедшее террористической атакой.
По последним данным, один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщает израильская служба скорой помощи, передает meduza.io
Стрельба произошла на автозаправке в округе Кохав-Яир, а также в населенных пунктах Цур Ицхак и Цур Натан. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.
Reuters пишет, что стрельба произошла в трех разных местах центрального округа Израиля недалеко от палестинского города Калькилия на Западном берегу.
В нападении в Кохав-Яире участвовали двое человек, заявили в Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛ сообщили, что подозреваемые убиты силами безопасности. Один из нападавших был застрелен недалеко от Цур Ицхака, второй получил ранения и пытался скрыться.