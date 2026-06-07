В Израиле произошла стрельба: один человек погиб, есть раненые.

По последним данным, один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщает израильская служба скорой помощи, передает meduza.io

Стрельба произошла на автозаправке в округе Кохав-Яир, а также в населенных пунктах Цур Ицхак и Цур Натан. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.

Reuters пишет, что стрельба произошла в трех разных местах центрального округа Израиля недалеко от палестинского города Калькилия на Западном берегу.

В нападении в Кохав-Яире участвовали двое человек, заявили в Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛ сообщили, что подозреваемые убиты силами безопасности. Один из нападавших был застрелен недалеко от Цур Ицхака, второй получил ранения и пытался скрыться.