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meduza.io logomeduza
7 Июня 2026, 18:15
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В Израиле произошла стрельба: один человек погиб, есть раненые

В Израиле днем 7 июня произошла серия инцидентов со стрельбой, власти назвали произошедшее террористической атакой.

В Израиле произошла стрельба: один человек погиб, есть раненые.
В Израиле произошла стрельба: один человек погиб, есть раненые.

По последним данным, один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщает израильская служба скорой помощи, передает meduza.io

Стрельба произошла на автозаправке в округе Кохав-Яир, а также в населенных пунктах Цур Ицхак и Цур Натан. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести. 

Reuters пишет, что стрельба произошла в трех разных местах центрального округа Израиля недалеко от палестинского города Калькилия на Западном берегу. 

В нападении в Кохав-Яире участвовали двое человек, заявили в Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛ сообщили, что подозреваемые убиты силами безопасности. Один из нападавших был застрелен недалеко от Цур Ицхака, второй получил ранения и пытался скрыться.

В Израиле произошла стрельба: один человек погиб, есть раненые

В Израиле произошла стрельба: один человек погиб, есть раненые

Источник
meduza.io logomeduza
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